Общество

Продолжается прием творческих работ на конкурс «Экореклама-60»

15 декабря заканчивается срок приема творческих работ на конкурс «Экореклама-60». Конкурс направлен на популяризацию экологически ответственного поведения жителей и гостей региона, а также на внедрение новых инструментов создания позитивного экологического имиджа Псковской области средствами визуальной экологической рекламы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной общественной организации «Чудской проект», принять участие в конкурсе могут совершеннолетние граждане, а также учащиеся от 15 лет. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и отослать ее вместе с творческой работой в виде рисунка или полиграфического постера, мотивирующего граждан проявлять заботу об окружающей природной среде. Положение о конкурсе «Экореклама-60» можно скачать по ссылке: https://bit.ly/2GaoO7w.

Победители конкурса будут отмечены ценными призами, а их работы - размещены на информационных щитах региона. Кроме того, победители конкурса будут приглашены к участию в творческой мастерской, которая будет организована в январе 2021 года с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Дополнительно победители конкурса смогут принять участие в российско-эстонском конкурсе «Экореклама» и развить свои творческие навыки в международной творческой мастерской летом 2021 года.

Конкурс проводится ПООО «Чудской проект» при поддержке комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, Общественной палаты Псковской области и при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.