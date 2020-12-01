Общество

Во втором полугодии 2020 года предприниматели СЗФО стали чаще регистрировать бизнес в Сбербанке

За 11 месяцев 2020 года в Сбербанке на территории СЗФО было зарегистрировано более 78,5 тысяч ООО и ИП. Причем во втором полугодии среднемесячная активность выросла более чем на 20%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбербанка. ИП регистрируют в два раза чаще, чем ООО.

Все больше предпринимателей выбирают способ регистрации бизнеса в офисах банка – это позволяет не платить госпошлину так же, как при электронной регистрации. На Северо-Западе зарегистрировать бизнес можно в 55 офисах Сбербанка, 25 из них находятся в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

«Сегодня несравнимо проще зарегистрировать свой бизнес, чем это было несколько лет назад. Все действия можно провести, не выходя из дома или офиса. Или прийти один раз в банк, где наши сотрудники помогут провести все процедуры для регистрации бизнеса и последующего открытия счета. Чтобы загрузить все документы и заполнить форму, потребуется всего 20-30 минут. Клиенту не нужно идти в налоговую и не нужно оплачивать госпошлину», - отметил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Роман Львов.

Для получения услуги через офис банка клиенту необходимо иметь при себе российский паспорт, ИНН и СНИЛС, смартфон и Сбербанк ID. В офис необходимо прийти всего один раз для подачи и отправки электронных документов в налоговую службу, а открытие счета после регистрации бизнеса осуществляется дистанционно без повторного визита в банк.