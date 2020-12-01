Общество

Псковский кабельный завод признали банкротом

По решению Арбитражного суда Псковской области акционерное общество «Псковский кабельный завод» признали банкротом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в АО «Псковский кабельный завод» имелась задолженность по оплате труда перед 355 работниками организации в размере 11 млн рублей.

В этой связи заместитель прокурора города Пскова в адрес руководителя организации неоднократно вносил представления с требованием устранения выявленных нарушений закона, возбуждались дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых руководитель организации неоднократно привлекался к административной ответственности.

В результате принятых мер прокурорского реагирования и постоянной работе с конкурсным управляющим предприятия нарушения закона устранены, долг по оплате труда перед работниками погашен в полном объеме, добавили в ведомстве.