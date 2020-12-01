Общество

В европейской части России с 5 декабря начнется похолодание

Похолодание в европейской части России произойдет из-за мощного антициклона. Показатели температуры опустятся до двузначных значений уже в выходные дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Суть такова, что отрог антициклона, который распространялся с востока, трансформируется в центре европейской части России в по-настоящему мощный, огромный антициклон, установившийся надолго. Такой процесс зимой способствует понижению температуры, так что будет постепенное похолодание», - сказал он.

По словам Вильфанда, похолодание начнется в субботу, и затем температура будет понижаться каждый день. «Начиная с субботы, будет понижение температуры на 1-2 градуса каждый день. Уже будут ночные температуры приближаться к двузначным значениям в субботу-воскресенье. Днем тоже будет вполне морозная погода», - отметил Вильфанд.

Антициклон будет формировать холодную погоду в центре европейской части России минимум до середины следующей недели, и предпосылок для потепления метеорологи пока что не видят. Однако существенных осадков в этот период не ожидается и часто будет наблюдаться солнечная погода, пояснил он.