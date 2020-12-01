Общество

Больше года полицейские ищут пропавшего псковича

Жителя города Пскова Алексея Никандрова 1975 года рождения разыскивают с октября 2019 года. Мужчина пропал без вести на территории областного центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 172-175 сантиметров, худощавого телосложения, овальное лицо, темные волосы, карие глаза, прямой нос, тонкие губы.

Был одет в черную бейсболку, зимнюю черную куртку с красными полосками вдоль рукавов, рубашку, синие джинсы и темные кроссовки (размер 42).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Никандрова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.