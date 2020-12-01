Общество

Мишустин поручил утвердить правила доставки вакцины против короновируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту до 8 декабря утвердить временные правила доставки вакцины для профилактики коронавирусной инфекции в регионы России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, сообщил ТАСС.

«Председатель правительства Михаил Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил, которые будут регламентировать вопросы доставки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Поручение адресовано Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту. Срок его исполнения - 8 декабря», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сводный доклад о выполнении данных поручений Минздрав и Роспотребнадзор будут представлять в правительство на регулярной основе.

Согласно пояснительной записке, губернаторам регионов необходимо продолжить работу по обеспечению медпомощи и лекарствами зараженных коронавирусной инфекцией, проходящим лечение дома. Кроме того, губернаторам необходимо следить за принимаемыми санитарно-эпидемиологическими мерами.

1 декабря на заседании координационного совета глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что логистические цепочки поставок препарата в регионы отработаны.