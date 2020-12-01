Общество

В Великих Луках добровольцы продолжают поддерживать медиков и помогать горожанам

Движение взаимопомощи активно развивается в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», добровольцы волонтерского центра партии ежедневно оказывают помощь гражданам и медикам города. Так, автоволонтеры на двух автомобилях в течение дня возили педиатров детской городской поликлиники на вызовы к пациентам. Один из этих автомобилей предоставил завод «Велмаш».

«Великие Луки влились в движение автоволонтеров. К этому благому делу сегодня присоединяются предприятия, организации города. Также местное отделение партии обратилось к активу, депутатам фракции "Единой России" поддержать движение и тем самым оказать помощь врачам», - рассказал заместитель секретаря местного отделения партии Константин Максимов.

Кроме того, свой личный автомобиль медикам поликлиники №2 предоставил депутат Великолукской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Кравченко. Он сам подвозил врача-педиатра поликлиники №2 Ольгу Бобылеву на вызовы к пациентам.

«Сейчас очень тяжелая ситуация, много людей болеют, медики работают с очень высокой нагрузкой. Считаю своим долгом помощь им. Рабочий график позволяет это сделать, поэтому не остаюсь в стороне», – рассказал Дмитрий Кравченко.

«Акция автоволонтеров очень нужная, – такое мнение высказала врач-педиатр Ольга Бобылева. – За поликлиникой №2 закреплен один автомобиль. Сейчас его не хватает, так как количество вызовов резко выросло, например, в прошедший понедельник у одного из докторов их было восемнадцать. Не все участки компактные по размерам, поэтому передвигаться по участкам только пешком не получается. Есть протяженный частный сектор, да и территориальный разброс зоны обслуживания поликлиники №2 немаленький – от Божно до улицы Пескарева около ТЦ "Апельсин". Очень здорово, что появились автоволонтеры, большая благодарность за содействие представителям партии "Единая Россия"».

На этой неделе партийцы еще оказывали содействие лечебным учреждениям: в детской поликлинике обзванивали пациентов, которые являются контактными по коронавирусной инфекции, а также возили студентов медицинского колледжа из учебного заведения в районную больницу и обратно.

К тому же, волонтеры продолжают помогать пожилым гражданам, находящимся на самоизоляции и ежедневно доставляют продукты и лекарства обратившимся в волонтерский центр людям. В частности, активист городского отделения партии Вячеслав Сизов отрабатывает заявки по доставке продуктов и лекарств.

Ранее секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отмечал, что в этом году в условиях пандемии коронавируса партия в очередной раз доказала, что она может в кратчайшие сроки мобилизоваться и реализовать накопленный потенциал.

«Численность волонтерского центра в Псковской области с каждым месяцем растет. На сегодняшний день сотни жителей Псковской области готовы оказывать помощь друг другу. К акциям волонтерского центра "Единой России" подключаются общественники, предприниматели, политики и неравнодушные жители области», - сообщал Александр Козловский.

Напомним, в Псковской области работает горячая линия волонтерского центра «Единой России»: 8-800-444-07-13, которая ежедневно принимает заявки от граждан.