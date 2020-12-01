Общество

Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Пскове

В День Неизвестного солдата, который отмечается в России 3 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов возложили цветы к мемориалу «Могила Неизвестного солдата» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, они почтили память российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Памятная дата «День неизвестного солдата» была учреждена в 2014 году указом президента. 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-й годовщины разгрома гитлеровцев под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у Кремлевской стены в Александровском саду.

В Пскове мемориальный комплекс был открыт 23 июля 1974 года к 30-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Здесь погребен прах неизвестного солдата, погибшего под Псковом в 1941 году на 18-й день войны – он был одним из бойцов Северо-Западного фронта, которые с боями отступали вдоль левого берега Великой, обороняясь на промежуточных рубежах, выходя из окружения.

Напомним, что в этом году ко Дню Неизвестного солдата приурочено проведение международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Тестирование проходит в онлайн-формате на сайте проекта «Большая история», а также в образовательных учреждениях региона на 145 специально организованных площадках. Курирует проведение акции на территории региона Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов.