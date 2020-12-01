Общество

Минздрав РФ скорректирует показатели смертности

Минздрав России планирует скорректировать целевые показатели смертности, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай, передает РИА Новости.

«Отдельно хотелось бы сказать о показателях смертности, очевидно, что в силу объективных причин будут предполагаться некоторые корректировки плановых значений», - сказал Салагай на совещании «О реализации национальных проектов в социальной сфере в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

Он указал на необходимость дополнительных мер и усилий, чтобы нивелировать негативные тенденции.