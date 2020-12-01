Общество

Игорь Иванов рассказал о кардинальных переменах в работе облсовпрофа в этом году

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 3 декабря рассказал о кардинальных переменах в работе облсовпрофа в уходящем году.

«Отраслевым профсоюзам и самому профсоюзному объединению не хватало сплоченности, конструктивной работы с социальными партнерами и работодателями. В данном ключе работа поменялась кардинально. Мы переформатировали аппарат, позвали к себе в команду новых руководителей, в том числе на санаторно-курортные объекты», - подчеркнул он.



Игорь Иванов отметил, что налажен конструктивный диалог с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. «Контакта не было - контакт состоялся. Только при взаимодействии можно решить ту или иную задачу», - сказал он.



«Наконец-то, полноценно начала работать областная трехсторонняя комиссия, - продолжил Игорь Иванов. - Это один из основных инструментов для решения социально значимых задач. Мы перезапустили эту работу».



«Нам видится, что смена руководства облсовпрофа - это закономерный выборный процесс. К этому были готовы члены профсоюзов, отраслевики», - добавил он и подчеркнул, что «все стараются работать в команде и в связке».



С отраслевыми профсоюзами отношения выстроены конструктивные, заверил председатель облсовпрофа. «Единство присутствует, и оно не может не радовать», - сказал он.



Кроме того, Игорь Иванов заявил о готовности воспринимать критику и работать над собой.