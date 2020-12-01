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Общество

Игорь Иванов: Работу санаториев перестроили под новые реалии

03.12.2020 12:50|ПсковКомментариев: 0

Работу санаторно-курортных учреждений, подведомственных Псковскому областному совету профсоюзов, перестроили под новые реалии. Об этом сообщил председатель облсовпрофа Игорь Иванов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 3 декабря.

«Коронавирус внес изменения в жизнь каждого, - отметил он. - Профсоюзы здесь не остались в стороне. Санаторно-оздоровительный комплекс серьезно пострадал. Длительный период не работали. Вплоть до 15 июля санаторно-курортные учреждения были закрыты».

«Было сложно, непросто, потом почувствовали определенные послабления, определенный подъем, - продолжил председатель облсовпрофа. - Ограничения не ушли полностью и какой-то период не уйдут до конца. Придется корректировать свои желания и возможности».

Игорь Иванов пояснил, что на сегодняшний день профсоюзная здравница «во многом работает на передовой». Он также напомнил, что на две недели пришлось закрыть из-за коронавируса санаторий «Голубые озера».

Теги: #профсоюзы #облсовпроф #санаторий
Источник: Псковская Лента Новостей
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