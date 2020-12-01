Общество

Ежедневные тренировки смогут облегчить течение короновируса

Облегчить течение коронавирусной инфекции помогут регулярные физические нагрузки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Фитнес vs Corona», проведенное Ассоциацией операторов фитнес-индустрии и исследовательской компанией Content Research.



«Те, кто тренируется регулярно (не реже двух раз в неделю), на 25% реже болеют COVID, чем те, кто бросил тренироваться с марта», - говорится в публикации.



15% участников опроса сообщили, что переболели COVID-19. Среди них 49% тренировались постоянно, и, предположительно, это помогло им легче перенести болезнь. Кроме того, тяжелая форма заболевания чаще встречалась у нетренирующихся респондентов.



В онлайн-опросе приняли участие 7800 человек из всех 85 регионов России. В выборку попали нынешние и бывшие клиенты фитнес-клубов, спортсмены-любители и сторонники здорового образа жизни.