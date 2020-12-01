Общество

Программу оздоровления переболевших COVID-19 медиков запустит Псковский облсовпроф в декабре

Программу оздоровления переболевших коронавирусом медиков запустит Псковский областной совет профсоюзов в декабре. Об этом сообщил председатель облсовпрофа Игорь Иванов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 3 декабря.

«Это будет 10-дневное оздоровление медицинских работников, которые переболели коронавирусной инфекцией, контактировали с зараженными, - отметил он. - Оздоровление получат более 100 работников данной категории».

Этот проект пилотный, уточнил Игорь Иванов, и продлится в течение 2021 года. Сумма на его реализацию составит 1 млн 204 тысячи рублей. Средства на оздоровление медиков собрал благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» в рамках благотворительных акций, пояснил он.

«Это знаковые событие. Рад, что такой подарок удастся сделать к Новому году нашим медикам», - добавил Игорь Иванов.