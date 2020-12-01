Общество

Полную коллекцию фильмов киновселенной MARVEL можно посмотреть в онлайн-кинотеатре МТС ТВ

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ собрал в своем каталоге все фильмы киновселенной MARVEL, а также киносерию «Люди Икс», включая новинку этого года - экшен-триллер «Новые мутанты». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компнии, в МТС ТВ доступны фильмы знаменитой киновселенной: «Железный человек», «Невероятный Халк», «Железный человек 2», «Тор», «Первый мститель» и «Мстители», «Железный человек 3», «Тор: Царство тьмы», «Первый мститель: Другая война», «Стражи Галактики», «Мстители: Эра Альтрона» и «Человек-муравей», «Первый мститель: Противостояние», «Доктор Стрэндж», «Стражи Галактики. Часть 2», «Человек-паук: Возвращение домой», «Тор: Рагнарек», «Черная пантера», «Мстители: Война бесконечности», «Человек-муравей и Оса», «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал».

Кроме того, в онлайн-кинотеатре состоялась цифровая премьера последнего фильма киносерии «Люди Икс» - «Новые мутанты». По сюжету подростков изучают в специализированной больнице из-за их сверхспособностей. Молодые люди заперты в учреждении и должны научиться контролировать свои силы. Во время опросов они понимают, что вызывают страх у людей, так как общество относит их к мутантам. Воспоминания, спровоцированные докторами, возвращают их к моментам, которые вызывали мутации, и героям начинает казаться, что те ужасающие события снова становятся реальностью и угрожают им. Главные роли в экшен-триллере исполнили уже зарекомендовавшие себя актеры Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон и Алисе Брага, а также Генри Зага и Блю Хант. Режиссер кинокартины - Джош Бун.

В каталоге МТС ТВ доступны фильмы знаменитой серии «Люди Икс»: «Люди Икс 2», «Люди Икс: Последняя битва», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Люди Икс: Первый класс», «Росомаха: Бессмертный», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Апокалипсис», «Логан», «Люди Икс: Темный Феникс».

Полная коллекция киновселенной MARVEL и киносерия «Люди Икс» уже доступна в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.