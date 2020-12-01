Общество

Финалистки конкурса «Мисс Псков» примерили образ Снегурочек

Финалистки конкурса красоты «Мисс Псков - 2020» примерили образ Снегурочек, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.

«Финалистки почувствовали себя Снегурочками, которые помогают Дедушке Морозу выбирать новогодние подарки, - рассказали организаторы. - А вы думали, что Дед Мороз ходит по магазинам и выбирает подарки? Как видите, у нас появилась своя версия, основанная на фотографиях Даниила Леонтьева. Наши участницы посетили магазин DOMMO, где сделали несколько фотографий в образе Снегурочек».

Финальное шоу конкурса красоты «Мисс Псков - 2020» национального конкурса красоты «Мисс Россия» состоится 6 декабря в онлайн-формате. Площадки для просмотра в социальной сети «ВКонтакте»: группы «Мисс Псков», Псковской Ленты Новостей, Центра деловой информации. Также трансляцию, которая начнется в 16.00, будет вести телеканал «Первый Псковский».