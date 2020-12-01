Общество

Псковской инфекционной больнице подарили автомобиль

Ключи от LADA Largus вручили главному врачу инфекционной больницы Анастасии Повторейко председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и его первый заместитель, руководитель парламентской фракции «Единая Россия» Виктор Антонов. Новый легковой автомобиль был приобретен на личные средства, собранные членами регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов, передавая ключи и документы, отметил, что действует по поручению секретаря реготделения Александра Козловского.

«В этот трудный для всех нас период мы хотим поддержать врачей и от души сделать подарок. Это не спонсоры – мы приобрели автомобиль на личные средства членов партии. Надеемся, он будет для вас хорошим подспорьем – вы сможете решать и хозяйственные вопросы, и вопросы, связанные с организацией лечебной деятельности. Машина всегда в хозяйстве нужна», - отметил Александр Котов.

Главный врач инфекционной больницы поблагодарила депутатов за участие и поддержку: «Это не просто слова благодарности, это больше! Это наш первый и единственный автомобиль. Работая в интенсивных условиях, мы не имели своего транспорта, пользовались личным или нанимали. Низкий вам поклон и дай Бог здоровья!».

Анастасия Повторейко напомнила, что филиал больницы находится на большом удалении, но взаимодействие с ним происходит в ежедневном режиме, кроме того, врачам необходима связь с ПЦР-лабораторией, а самому главному врачу приходится перемещаться по долгу службы.

Ранее на средства, собранные единороссами Псковской области, были приобретены средства защиты для медиков – маски, костюмы, перчатки – всё, что нужно для работы в условиях распространения инфекции.

Александр Котов напомнил, что региону помогает сенатор, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «По предложению Андрея Анатольевича был выделен автомобиль, который мы тоже передали медикам», - отметил замсекретаря регионального отделения партии. «Мы и дальше будем поддерживать наших медиков. Мы им говорим огромное спасибо не только на словах, мы всегда стараемся помочь, внести свой посильный вклад в предотвращение распространения заболевания», - добавил Александр Котов и поблагодарил всех коллег – членов партии «Единая Россия», которые приняли участие в сборе средств на приобретение автомобиля.