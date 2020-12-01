Общество

Суд оправдал обвиняемого в сбыте наркотиков псковича

Сегодня, 3 декабря, Псковский городской суд провозгласил оправдательный приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина обвинялся в двух эпизодах сбыта наркотических средств в значительном размере, которые он якобы совершил 5 октября 2017 года и 8 февраля 2018 года.

Исследовав предоставленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях мужчины состава данных преступлений. Согласно информации от близкого к делу источника, имеется факт фальсификации материалов оперативно-розыскной деятельности.

Заинтересованные лица могут обжаловать оправдательный приговор в десятидневный срок в Псковском областном суде в апелляционном порядке.