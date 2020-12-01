Общество

Псковичи смогут проверить свой уровень финансовой грамотности

С 7 по 16 декабря 2020 года все желающие могут принять участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центробанка, это возможность проверить знания по теме финансов.

Банк России проводит онлайн-зачет в третий раз. В этом году он разделен на две части: общая финансовая грамотность и задания для предпринимателей. Участники также могут выбрать уровень сложности: базовый или продвинутый.

Общие вопросы касаются вкладов, кредитов, страхования, финансового мошенничества, инвестирования, налогов, пенсий и других тем. В зачете для предпринимателей можно проверить свои знания о финансовых инструментах для бизнеса: в частности, о микрофинансировании, лизинге, факторинге, возможностях Системы быстрых платежей.

Участники, правильно ответившие на 20 и более вопросов из 30, получат именные сертификаты.

Кроме того, на основе полученных результатов каждому участнику будут даны индивидуальные рекомендации, которые позволят повысить уровень финансовой грамотности.

Время на прохождение онлайн-зачета - 1 час. Пройти тест можно несколько раз - количество попыток не ограничено.

Узнать подробности о зачете и сдать его можно на официальной странице мероприятия.