Общество

Псковские молодогвардейцы запускают проект «Инклюзия 2.0»

Сегодня, 3 декабря, в Международный день инвалидов, Псковское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» запускает проект «Инклюзия 2.0». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе овета по молодежной политике при главе Пскова, целью проекта является реальное включение людей с ограниченными возможностями здоровья в активную общественную жизнь.

Так, сегодня активисты и волонтеры начали социальное сопровождение лиц с ОВЗ, помогая им в решении их повседневных вопросов. В ходе сопровождения ребята посетили ряд учреждений, больницу, а также прошлись по магазинам и посидели в фуд-корте одного из торговых центров.

«Мы ставим своим приоритетом содействие людям с ОВЗ в их социализации. Важно, чтобы каждый человек уделял этому внимание. Сегодня в нашем обществе не должно быть таких явлений как сегрегация, общественные штампы, социальная стигматизация. Мы все одинаковы и в тоже время индивидуальны», - рассказал руководитель аппарата «Молодой Гвардии Единой России» в Псковской области Павел Косенков.