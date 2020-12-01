Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Что готова предложить Псковская область людям «серебряного возраста»

В пятницу, 4 декабря, в 11:00, общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет онлайн-брифинг с общественным помощником губернатора Псковской области, заместителем председателя регионального отделения «Союза пенсионеров России», посвященный псковичам «серебряного возраста».

Достаточно ли в Псковской области возможностей для организации досуга людей элегантного возраста? Какие проекты и инициативы реализовало в 2020 году региональное отделение «Союза пенсионеров России»? В чем их принципиальная важность?

Насколько сильно повлиял коронавирус на работу регионального союза пенсионеров? Все ли задуманное удалось воплотить? Как пожилые люди восприняли требования о самоизоляции? Как справлялись с ними с психологической точки зрения?

Ответы на эти и другие вопросы спикер даст во время онлайн-брифинга Псковской Ленты Новостей на платформе ZOOM. Добавим, что мероприятия проводится по инициативе издания «МК в Пскове».

Трансляция будет осуществляться в официальной группе Псковской Ленты Новостей ВКонтакте.

Аккредитация для СМИ в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, +7 911 883-74-60, либо по эл. почте: alexd77@inbox.ru.