Общество

Потерявшей обоняние псковичке рекомендовали «дышать над картошкой»

Потерявшей обоняние псковичке врач рекомендовал «дышать над картошкой». Ее сообщение опубликовано на сайте губернатора Псковской области.

Фото: pixabay.com

«У меня явные признаки коронавируса, была температура, потеряла обоняние и не чувствую вкуса, начался сухой кашель, боль в грудной клетке, - описала она свои симптомы. - Приехал врач с 3-й поликлиники спустя 4 дня после вызова. Просто послушал, сказал - хрипов нет, не померил даже кислород в крови, дал бумажку, в которой написано - дышите над картошкой!».

«Я в шоке, - продолжила псковичка. - Спустя день у меня начало ломить все тело и появились кровоподтеки на локтевых сгибах, животе и груди! Пыталась вызвать врача на дом, там только записали данные, даже не спросили, какие симптомы у меня, и положили трубку. Что делать теперь, не знаю. Очень страшно смотреть на себя в зеркало и видеть такой ужас».

Женщина попросила разобраться с «непонятным назначением» врачей. Ответственной за разрешение обращения назначили председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марину Гаращенко.