Общество

Приставы порадовали воспитанников великолукского центра социального обслуживания

Помощь и поддержку детям ГКУСО «Центр социального обслуживания Великолукского района» оказали судебные приставы ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов УФССП России по Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Визиты судебных приставов данных районов в Центр стали доброй традицией для сотрудников отделения и воспитанников Центра. Каждая встреча в стенах центра приносит массу положительных эмоций и впечатлений, как самим ребятам, так и сотрудникам отделения судебных приставов.

Несмотря на то, что личные встречи с воспитанниками центра в этом году ограничены, сотрудники отделения судебных приставов ребят не забыли. Несколько месяцев они собирали необходимые для ребят вещи (зимнюю одежду и обувь). Все собранные вещи, а также и игрушки для ребят, были отвезены и переданы руководству Центра социального обслуживания Великолукского района.

Администрация и педагогический коллектив центра поблагодарили отдел судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов за доброе отношение к их воспитанникам, за оказываемую поддержку, заботу и внимание.