Беременной псковичке удалось вызвать врача только после 60 тщетных звонков

Беременная псковичка вместе со своим заболевшим супругом безрезультатно вызывала врача на дом более 60 раз. Об этом она сообщила на сайте губернатора Псковской области.
«Утро 3 декабря встретило мою семью нерадостной новостью в виде температуры у супруга в 37.6, - рассказала она. - Работодателю, как положено, сообщили, и оказалось, что больных там еще четыре человека. Для защиты своего организма, так как нахожусь в положении, тоже решила вызвать врача. Итак, более 60 звонков, которые мы совершили по телефонам 3-й поликлиники, остались без ответа: 53-29-46 - дозвон проходит через раз и остается без ответа, 53-49-42 и 53-10-50 - не отвечают, 53-22-61 - это единственный номер, где ответили, но любезно сообщили, что если 53-29-46 не отвечает, то надо звонить на 53-49-42. Не, я, конечно, все понимаю, но как можно дозвониться до тех, кто просто не отвечает на телефон? Также звонили по телефону 56-57-31, но там с шестого раза сообщили, что они вызова не берут, и рекомендовали звонить на 53-29-46».
Затем супруги решили обратиться в скорую медицинскую помощь, где «довольно "милый" голос, не назвав своего имени, сообщил, что они принимают заявки только от "острых"».
«Тогда мой супруг уже самостоятельно обратился повторно в скорую, где попросил его соединить с начальником смены, но ему также было отказано в данной просьбе. После напоминания оператору, что ее отказ в оказании помощи противоречит ряду законодательных актов, а также Конституции РФ, вызов сотрудником был принят», - рассказала псковичка.
«Если раньше только полиция говорила, что обращайтесь к нам, когда будет труп, то теперь и скорая переняла такую же практику. Складывается впечатление, что спасение утопающих - это исключительно дело рук самих утопающих, а не тех, кто зовется спасателями», - добавила женщина.