Общество

Стартовал районный этап конкурса «Я и пожарная безопасность»

3 декабря для детей из районных школ стартовал конкурс «Я и пожарная безопасность». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возможность проверить свои знания представилась дружинам юных пожарных из МБОУ «Писковская СОШ» Псковского района, МБОУ «Владимирская СОШ» Струго-Красненского района и МБОУ «Плюсская средняя общеобразовательная школа».

Напомним, что в этом году в связи с действующими ограничениями конкурс проходит в дистанционном формате.

По традиции, первой частью соревнований стал конкурс презентаций. Поэтому команды прислали на суд жюри свои видеопрезентации на тему: «Работа школьной дружины юных пожарных». По итогу решения жюри дипломами Псковского отделения ВДПО за лучшие презентации награждены команды из Струго-Красненского и Псковского районов.

Затем юные пожарные приняли участие в «Игре по станциям». Команды отвечали на вопросы электронных тестов по темам: «Безопасное электричество», «Причины пожаров», «Действия при пожаре», «Пожарная часть» и «Безопасность на водных объектах».

В итоге призовые места распределились следующим образом:

I место и право участвовать в финале завоевали четвероклассники из Владимирской школы Струго-Красненского района;

II место у ребят из Писковской школы Псковского района;

III место – заняли ребята команды из Плюсского района;

Кроме того, лучшие знания на станции «Безопасность на водных объектах» продемонстрировали две команды - из Псковского и Струго-Красненского районов.

Специальным дипломом Псковского филиала «Россети Северо-Запад» за отличные знания правил электробезопасности награждены четвероклассники Струго-Красненского района.