Общество

С 1 января в пункте пропуска Убылинка начнет действовать электронная виза

С 1 января 2021 года в автомобильном пункте пропуска Убылинка на российско-латвийской границе в Пыталовском районе начнет действовать электронная виза. Как сообщил официальный телеграм-канал Псковской области, по ней иностранные граждане смогут как въезжать, так и выезжать из России.

В настоящее время по электронной визе можно перечь Государственную границу РФ только через пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Еще одно обязательное условие – пересечение границы возможно с учетом действующих ограничительных мер (предусмотренных распоряжениями Правительства РФ N 635-р от 16 марта 2020 г. и N 763-р от 27 марта 2020 г.).