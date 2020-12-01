Общество

Памятные мероприятия к Дню Неизвестного солдата прошли в Пскове, Великих Луках, Острове и Порхове

Памятные мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата, прошли 3 декабря в Пскове, Великих Луках, Острове и Порхове в рамках партийного проекта «Историческая память». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В Пскове секретарь Псковского городского отделения «Единой России», глава города Елена Полонская возложила цветы к мемориалу «Могила Неизвестного солдата».

На братском воинском захоронении глава Великих Лук Николай Козловский и председатель Комитета по вопросам ГО и ЧС Администрации города Николай Шмоткин возложили цветы в память о российских и советских воинах, погибших на территории страны и за ее пределами.

«Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения тем, чье имя неизвестно, а подвиг бессмертен. Миллионы советских солдат в годы войны пропали без вести на полях сражений, но нынешнее и подрастающее поколение помнит о них, и отдаем дань уважения за то, что они сделали для нас и будущих поколений», — рассказал Николай Шмоткин.

В Острове вместе с главой района Дмитрием Быстровым и начальником Островского гарнизона, командиром в/ч 35700, полковником Олегом Иваскевичем почтить память павших воинов на городскую площадь к братскому захоронению героев Гражданской и Великой Отечественной войны пришёл секретарь Островского местного отделения партии Александр Обризан.

По словам Александра Обризана, эта памятная дата напоминает о воинской доблести и бессмертном великом подвиге российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами, чьё имя осталось неизвестным.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, затем возложили цветы к обелиску, где горит Вечный Огонь.

Исполнительный секретарь Порховского местного отделения партии Светлана Григорьева, сотрудники музея, депутаты городского поселения «Порхов», почтили память солдатам, погибшим в Великую Отечественную войну, возложив цветы к памятнику в Порхове.