Общество

Менее 4% сельхозживотных застраховано в Псковской области

Менее 4% сельхозживотных застраховано в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Национального союза агростраховщиков.

Национальный союз агростраховщиков и Минсельхоз Карелии подготовят совместные предложения по совершенствованию условий страхования рыбоводства на условиях господдержки. Договоренность об этом достигнута на семинаре-совещании по агрострахованию в Северо-Западном федеральном округе, которое было проведено 3 декабря аграрным Комитетом Совета Федерации совместно с Национальным союзом агростраховщиков.

«В 2020 году в России впервые стали заключаться договоры страхования рыбы на условиях субсидирования, – рассказал президент НСА Корней Биждов. – Пионерами в этой области выступили регионы Северо-Западного округа, которые за первые 10 месяцев застраховали 8,5 млн голов рыбы лососевых видов. Это Республика Карелия (было застраховано 4,9 млн голов рыбы) и Мурманская область (3,7 млн голов). Кроме того, к системе присоединились рыбоводы Астрахани, которые застраховали 135 тыс. голов осетровых».

Семинар-совещание в СЗФО стало седьмым по счету окружным мероприятием по обсуждению результатов и региональных особенностей агрострахования в серии, которая была инициирована аграрным Комитетом Совета Федерации совместно с НСА с целью информирования аграриев в сентябре 2020 года. Темой встречи, которая прошла в формате видеоконференции, стало развитие системы субсидируемого агрострахования в Северо-Западном федеральном округе. Практические аспекты страховой защиты сельхозкультур и животных обсудили первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, президент НСА Корней Биждов, представители Минсельхоза и Банка России, сельхозпроизводители регионов СЗФО и специалисты страховых компаний, входящих в НСА.

Открывая совещание, сенатор Сергей Митин отметил достижения ряда регионов Северо-Запада в организации страхования рыбы и сельхозживотных: в частности, в Новгородской области застраховано почти 80% промышленного поголовья. Высокий уровень страховой защиты животноводства – более 61% поголовья – обеспечен в Калининградской области, в которой заключены договоры страхования в отношении 164 тыс. усл. голов. 44% поголовья застраховано в Республике Карелия (9 тыс. усл. голов), 10% – в Ленинградской области и Санкт-Петербурге (84 тыс. усл. голов), менее 4% – в Псковской области и Республике Коми. В целом, по данным НСА, страхование поголовья на условиях господдержки осуществляется в 6 из 10 регионов округа.

Всего в округе на настоящий момент обеспечено страховой защитой 425 тыс. условных голов сельхозживотных – в фактическом поголовье это 465 тыс. голов свиней, 9,1 млн голов птицы и 123 тыс. голов крупного рогатого скота. Всего в СЗФО застраховано около 19% поголовья сельхозживотных, которые выращиваются в целях сельхозпроизводства.

В то же время существует необходимость повышения уровня страховой защиты рисков растениеводства в СЗФО: под урожай 2020 года хозяйства застраховали только 24,4 тыс. га посевов, что составляет около 2% от посевной площади региона (почти 1,3 млн га). Этот инструмент управления рисками применялся только в Ленинградской области (было застраховано 18,9 тыс. га, около 9% площадей) и Калининградской области (4,8 тыс. га, не более 2%).

В соответствии со статистикой НСА и Банка России, за весь период действия федерального закона о господдержке сельскохозяйственного страхования, с 2012 по 2020 гг. страховые компании перечислили аграриям СЗФО 572 млн руб. страховых выплат.