Общество

Дмитрий Шахов поздравил членов Псковской областной организации «Всероссийского общества инвалидов»

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов поздравил с Международным днем инвалидов членов Псковской областной организации «Всероссийского общества инвалидов». Как сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов, псковская областная организация «Всероссийского общества инвалидов» организовала онлайн-концерт приуроченный к Международному дню инвалидов.

Слова поддержки и поздравления прозвучали от депутата Государственной Думы от Псковской области Александра Козловского и Уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья выступили неповторимые артисты с инвалидностью – Оксана Озол и Иван Екимов, вокалистка – Алена Иванова, представитель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Незабываемые музыкальные подарки преподнесли Руслан Миронов и Илья Кобзарев.

Руководство Псковской областной организации «ВОИ» поблагодарило депутата Александра Козловского и уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова за их отзывчивость и постоянную поддержку, отметив, что они всегда готовы прийти на помощь людям с инвалидностью и поддерживают их в разных жизненных ситуациях.

В своём выступлении Дмитрий Шахов отметил, что ежегодно 3 декабря в соответствии с решением Генеральной Ассамблеей ООН, принятом в 1992 году, был учрежден и установлен Международный день инвалидов. Генеральная Ассамблея ООН призвала все государства и международные организации сотрудничать в проведении этого дня, а также предложила всем странам-участницам ООН организовывать мероприятия, направленные на включение данной категории лиц в жизнь общества.

«Наша страна присоединилась к всемирному празднованию этой даты, но сделано еще не так много, что бы люди с ограниченными возможностями здоровья почувствовали себя полноценно включенными в жизнь нашего общества и государства», - сказал Дмитрий Шахов.

«Вы люди с удивительной силой воли! Несмотря на ваш недуг, вы сохраняете не только желание жить, но и принимаете активное участие в жизни наших городов и районов, нашей области. Одни из самых активных из вас, плодотворно работают и защищают ваши права в органах законодательной власти Псковской области - руководитель областного общества инвалидов Марина Борисенко, в Псковской городской Думе - Федор Постнов. И это впервые за многие годы в новейшей политической истории нашей области. Есть отличные примеры, когда другие ваши коллеги добиваются высоких результатов в спорте, в творчестве и иных профессиях!», - сказал Дмитрий Шахов.

Псковский омбудсмен выразил надежду, что не только этот день, 3 декабря, но и другие дни будут для людей с инвалидностью теми днями, когда они будут чувствовать реальную заботу, помощь и искренне внимание к ним, к их судьбе! Когда органы власти различного уровня сделают всё то, чтобы создать условия для возвращения людей с инвалидностью к активной жизни в нашем обществе, помочь раскрыть в полной мере их таланты.

Дмитрий Шахов пожелал всем благополучия, оптимизма и удачи в столь непростое время.