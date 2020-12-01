Общество

Очаг коронавируса выявили в Великолукском медколледже

Очаг коронавируса выявили в Великолукском медицинском колледже. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Александра Пушкина, группа колледжа в социальной сети «ВКонтакте»

В учебном заведении коронавирусом заразились 10 человек.

По данным на 2 декабря, в регионе остаются активными очаги COVID-19 в отделении травматологии Псковской областной клинической больницы, региональном отделении Центрального банка в Пскове, Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов, а также в Болгатовском психоневрологический интернат.

Всего в Псковской области заразились коронавирусом 13298 человек, выздоровели – 6973, скончались – 75.