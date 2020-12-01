Общество

Минюст выступил за уголовное наказание за отказ передать ребенка родителю

В России предлагают ввести уголовную ответственность за неисполнение решения суда о передаче ребенка родителю, с которым тот должен проживать. Документ разработало министерство юстиции для защиты прав детей.

Законопроект предлагает наказывать осужденных по этой статье граждан штрафом до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев. Более суровым наказанием могут стать обязательные работы на срок до 240 часов либо исправительные - на год, пишет газета «Известия». Далее возможен арест до трех месяцев или лишение свободы до одного года.

По мнению авторов документа, взыскание с должников исполнительского сбора, временное ограничение на выезд из РФ и назначение административного наказания остаются недостаточными мерами для того, чтобы родитель исполнил решение суда.

Неспособность эффективно решить эту проблему уже несколько лет отмечают в Европейском суде по правам человека, где России приходится выплачивать деньги по искам родителей, которые не смогли добиться передачи им детей через приставов.