Общество

Социальные НКО приравняют к коммерческим организациям

Министерство экономического развития России внесло в правительство предложения о новом комплексе мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению. Комплекс рассчитан на 2021–2024 годы.

Одной из мер, которую предлагает министерство, - приведение видов деятельности социально-ориентированных НКО к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), пишет газета «Известия».

«Предложение обусловлено тем, что классификатор видов экономической деятельности рассчитан, прежде всего, на коммерческую деятельность, в связи с чем некоммерческим организациям чаще всего трудно подобрать подходящий ОКВЭД. Некоторые НКО и общественные объединения используют во избежание отказа в государственной регистрации, например, следующие коды ОКВЭД как основные: для религиозных организаций – 94.91, для общественных организаций – 94.99, для ассоциаций (союзов) – 94.12, для образовательных НКО – 85», - пояснили в министерстве.

В совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считают, что если у НКО появятся более точные коды в ОКВЭД, то можно будет решить проблемы доступа к системам господдержки, а также вести более тщательное наблюдение за этим сектором.