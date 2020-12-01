Общество

Палкинская прокуратура обеспокоилась отсутствием арбидола в аптеке

Прокуратура Палкинского района выявила отсутствие лекарственного средства «Умифеновир» (он же «Арбидол») в аптечном пункте районного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Отсутствие полного перечня минимального ассортимента лекарственных препаратов, отметили в ведомстве, нарушает права граждан на охрану здоровья. В этой связи прокуратура района направила представление с требованием устранения выявленных нарушений закона в адрес директора аптечного пункта.

Рассмотрение актов реагирования и реальное устранение нарушений закона прокуратура района взяла на контроль.