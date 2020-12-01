Общество

Температура при коронавирусе может не измениться и даже понизиться

Температура у заразившихся коронавирусной инфекцией может быть как низкой, так и высокой. Она зависит от количества попавшего в организм возбудителя, особенностей иммунного ответа, а также применяемых для лечения лекарств, передает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

«У пациентов с COVID-19 отмечаются различные цифры температуры: от нормальных до высоких. Степень выраженности и длительности лихорадки может зависеть от количества попавшего в организм возбудителя, особенностей иммунного ответа, развивающихся осложнений и применяемых лекарственных препаратов», - сказала она.

По словам Татьяны Руженцовой, после острой фазы инфекции следует выздоровление. Оно сопровождается снижением артериального давления, частоты сердечных сокращений, а также температуры тела. Поэтому у многих может отмечаться слабость.

«Коронавирус способен поражать практически все органы и системы, включая те, которые отвечают за температурные реакции: эндокринную и гипоталамус - связующее звено между нервной и эндокринной системами. В зависимости от степени вовлеченности их в инфекционный процесс могут быть и разные показатели температуры тела, в том числе и низкие», - заключила эксперт.