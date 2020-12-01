Общество

Псковичи вынуждены по несколько часов стоять на морозе в ожидании компьютерной томографии

Псковичи вынуждены несколько часов стоять на морозе в ожидании компьютерной томографии (КТ) в Псковской областной инфекционной больнице. Об этом сообщают посетители медицинского учреждения в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

«Вот так пожилые люди с ужасными диагнозами стоят на улице в мороз в очереди по три часа. А те 9 -12 человек, которым по счастливой случайности повезло попасть в тамбур перед входом в сам кабинет КТ, стоят вплотную друг к другу и, видимо, делятся своими бактериями!» - говорится в сообщении псковички.



Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Некоторые жители областного центра предложили для таких случаев иметь обогреваемый автобус для посетителей медицинского учреждения.