Общество

Медработник без маски нахамила псковичу в городской поликлинике

Сотрудница городской поликлиники на улице Киселева в Пскове нахамила посетителю. Соответствующая жалоба размещена на сайте губернатора Псковской области.

Мужчина пришел в поликлинику для оказания помощи 3 декабря. «В регистратуре находилась девушка без маски и опознавательных знаков, которая мне сказала, что принять сейчас не могут, так как нет талонов, а ближайшая запись через 10 дней», - рассказал он.

Тогда пскович поехал в коммерческое медицинское учреждение, где ему посоветовали привезти медицинскую карту из городской поликлиники. «Вернувшись обратно в поликлинику, я обратился опять к данной девушке с просьбой дать мне медицинскую карту, на что она стала хамить и говорить, что не обязана мне давать карту и называть свою фамилию. Назвала только имя - Александра», - пояснил он.

Кроме того, мужчина поинтересовался, почему медработник находится без маски. «Она мне ответила, что у нее ее нет, и она не хочет ее надевать. Просьба - принять меры штрафного характера. Я, конечно, понимаю текущую ситуацию с дефицитом кадров, но лучше без них, чем с такими, потому что от таких больше вреда, чем пользы», - добавил он.

Ответственной за разрешение жалобы назначили председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марину Гаращенко.