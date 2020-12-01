Началась видеотрансляция пресс-брифинга, посвященного псковичам «серебряного возраста»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-брифинга с общественным помощником губернатора Псковской области, заместителем председателя регионального отделения «Союза пенсионеров России» Светланой Мельничук, посвященный псковичам «серебряного возраста».
Достаточно ли в Псковской области возможностей для организации досуга людей элегантного возраста? Какие проекты и инициативы реализовало в 2020 году региональное отделение «Союза пенсионеров России»? В чем их принципиальная важность?
Насколько сильно повлиял коронавирус на работу регионального союза пенсионеров? Все ли задуманное удалось воплотить? Как пожилые люди восприняли требования о самоизоляции? Как справлялись с ними с психологической точки зрения?