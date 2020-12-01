Общество

Четыре тысячи пожилых граждан входят в псковский Союз пенсионеров России

4000 пожилых граждан входят в региональный Союз пенсионеров России. Об этом сообщила общественный помощник губернатора Псковской области, заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук в ходе пресс-конференции 4 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Светлана Мельничук. Пресс-конференция в Zoom

Всего в регионе 25 местных отделений Союза. «Мы стараемся, чтобы каждое местное отделение работало как можно эффективнее», - подчеркнула она. В следующем году региональному отделению исполнится 15 лет, рассказала Светлана Мельничук.

Она добавила, что с 2010 региональное отделение активно участвует в различных проектах. «Ежегодно выигрываем гранты», - заключила Светлана Мельничук.