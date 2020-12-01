Общество

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 76

Количество жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 76. Об этом сообщается на официальном телеграм-канале региона.

На данный момент проведено 169622 исследований (1411 за сутки). Всего подтверждено 13298 случаев заражения коронавирусом (+198). Выздоровело – 6973 (65). Умерло – 76 ( +1).

Статистика по районам:

Псков – 5058

Великие Луки – 2832

Бежаницкий район - 139

Великолукский район – 413

Гдовский район – 137

Дедовичский район – 116

Дновский район - 144

Красногородский район – 78

Куньинский район – 113

Локнянский район - 88

Невельский район – 399

Новоржевский район – 58

Новосокольнический район – 225

Опочецкий район – 307

Островский район – 745

Палкинский район – 151

Печорский район – 238

Плюсский район – 230

Порховский район - 308

Псковский район – 1001

Пустошкинский район – 71

Пушкиногорский район - 90

Пыталовский район – 86

Себежский район – 112

Стругокрасненский район – 104

Усвятский район – 55.