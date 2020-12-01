Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 76

Количество жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 76. Об этом сообщается на официальном телеграм-канале региона.
На данный момент проведено 169622 исследований (1411 за сутки). Всего подтверждено 13298 случаев заражения коронавирусом (+198). Выздоровело – 6973 (65). Умерло – 76 ( +1).
Статистика по районам:
- Псков – 5058
- Великие Луки – 2832
- Бежаницкий район - 139
- Великолукский район – 413
- Гдовский район – 137
- Дедовичский район – 116
- Дновский район - 144
- Красногородский район – 78
- Куньинский район – 113
- Локнянский район - 88
- Невельский район – 399
- Новоржевский район – 58
- Новосокольнический район – 225
- Опочецкий район – 307
- Островский район – 745
- Палкинский район – 151
- Печорский район – 238
- Плюсский район – 230
- Порховский район - 308
- Псковский район – 1001
- Пустошкинский район – 71
- Пушкиногорский район - 90
- Пыталовский район – 86
- Себежский район – 112
- Стругокрасненский район – 104
- Усвятский район – 55.