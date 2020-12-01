Общество

Псковское региональное отделение Союза пенсионеров России стало лучшим в СЗФО

Псковское региональное отделение Союза пенсионеров России стало лучшим отделением в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщила общественный помощник губернатора Псковской области, заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук в ходе пресс-конференции 4 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Светлана Мельничук. Пресс-конференция в Zoom

«Вчера вечером конкурсная комиссия определила победителей конкурса на лучшее региональное отделение в целом по России и федеральным округам, - отметила она. - Наше региональное отделение заняло первое место в Северо-Западном федеральном округе».

Светлана Мельничук пояснила, что псковское региональное отделение получило 160 очков. «Разрыв по баллам серьезный», - подчеркнула она.

Общественный помощник губернатора напомнила, что в прошлом году региональное отделение также было на первом месте в СЗФО. «Сохранили лидерство, - пояснила Светлана Мельничук. - А три года назад отделение заняло в этом конкурсе третье место среди регионов России».