Общество

Один из банков поможет здравоохранению Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел телефонный разговор с председателем Юго-Западного банка Сбербанка России Виктором Алонсо, в ходе которого была достигнута договоренность о поддержке медицинских работников региона и системы здравоохранения в целом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.



По инициативе Виктора Алонсо Сбербанк обеспечит Псковскую городскую больницу средствами индивидуальной защиты. В ближайшее время порядка 10 тыс масок будет направлено в регион. Кроме того, сотрудники регионального управления кредитной организации передали для станции скорой помощи бытовую технику для улучшения условий работы медиков, а также аппараты для подачи кислорода в городскую больницу.



Также руководством Сбербанка одобрено решение о выделении свыше 180 тысяч рублей инфекционной больнице на покупку оборудования для установки программного обеспечения, направленного на исследование легких.



«Во время борьбы с пандемией важна любая поддержка. Благодарю за проявленную заботу и поддержку нашей области. Это яркий пример социальной ответственности не только организации, но и каждого гражданина в отдельности», - заметил глава региона.