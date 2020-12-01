Общество

Директор Псковской школы-интерната Лидия Овсякова скончалась из-за коронавируса

Скончалась директор Псковской школы-интерната, заслуженный учитель России Лидия Овсякова. Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко.

Известно, что директор учреждения перенесла коронавирус и скончалась от осложений. «Управление образования выражает глубокие соболезнования родным и близким», - отметила Анна Кузыченко, добавив, что о дате прощания и похорон будет известно позже.

Соболезнования в связи со смертью Лидии Овсяковой выразил и заместитель главы администрации города Александр Коновалов. «Система образования города Пскова понесла невосполнимую утрату», - подчеркнул он в своем инстаграм-аккаунте.

Коллектив руководителей общеобразовательных организаций города Пскова соболезнует родным и близким: «Педагог, отдавший детям более 50-ти лет своей жизни: от молодой девушки вожатой до опытного, целеустремленного, грамотного директора школы. Светлая ей память».