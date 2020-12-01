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Общество

Почти все клиенты Сбера, взявшие госкредит под 2%, смогут полностью его погасить за счет государства

04.12.2020 12:21|ПсковКомментариев: 0

Почти все клиенты Сбера, которые воспользовались льготной программой кредитования под 2%, выполнили ее условия, и, если до апреля сохранят численность на прежнем уровне, их кредиты будут полностью погашены за счет государства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Весной 2020 года государство приняло ряд программ для поддержки отраслей экономики, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Одна из них — льготный кредит под 2%, который предоставлялся с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Госденьги можно потратить на развитие и поддержание бизнеса, в том числе, на выплату зарплаты работникам. Если заёмщик выполнил условия договора по сохранению занятости, то кредит можно не возвращать совсем или вернуть только половину.

«30 ноября участники льготной программы кредитования должны были показать, что численность сотрудников в их компаниях снизилась не более чем на 20%. При этом условии они переходят на период наблюдения и получают возможность полного погашения суммы кредита и процентов за счет государства. Рад отметить, что более 98% наших клиентов из крупного и среднего бизнеса, а также более 96% из малого и микробизнеса выполнили условия программы и получили право на полное погашение кредита. Эти цифры лучше наших ожиданий. Мы прогнозировали, что они составят 85% в малом и микро сегменте и 95% в крупном и среднем. Теперь с уверенностью можно сказать, что программа поддержки бизнеса сработала на отлично. И мы рады, что Сбер смог еще раз подтвердить статус надёжного партнёра и для бизнеса, и для государства». - сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Всего по программе льготного кредитования под 2% в Сбербанке заключено более 150 000 договоров на сумму более 240 млрд рублей.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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