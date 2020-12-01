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Общество

Псковская инфекционная больница теперь проводит КТ по электронной записи

04.12.2020 12:36|ПсковКомментариев: 0

Псковская областная инфекционная больница теперь проводит прием пациентов на КТ-исследование только по электронной записи в системе «Промед» в поликлинике по месту жительства. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.

Списки будут находиться на контрольно-пропускном пункте в инфекционной больнице. «Пропуски только по ним», - подчеркивается в сообщении.

«Помещений для ожидания в учреждении нет! Переохлаждение при подозрении на пневмонию недопустимо! Просим внимательно относиться к своему здоровью! КТ - это не метод лечения и не является единственным в диагностике COVID-19», - добавили в больнице.

Теги: #псков #здравоохранение #инфекционная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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