Общество

Александр Козловский поздравил волонтеров юридического центра «Земляки» с Днем юриста

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил волонтеров Великолукского центра бесплатной юридической помощи «Земляки» правозащитного центра «Единой России» с Днем юриста. Встреча прошла 3 декабря в офисе юрклиники. Здесь наряду с профессиональными юристами жителей Великих Лук консультируют 11 волонтеров-студентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения «Единая Россия».

Александр Козловский напомнил историю создания центра, который уже полтора года оказывает юридическую помощь жителям региона. Постоянные представительства работают в Пскове и Великих Луках. Также юристы и волонтеры проводят выездные приемы граждан, консультируют в режиме онлайн.



Создание юрцентра депутат Госдумы назвал стратегическим решением, которое невозможно было бы реализовать без участия преподавателей псковскоо университета и студентов.



«Вы только начинаете свою карьеру и важно, что поддерживаете такие инициативы. Работа в центре в качестве волонтера дает вам возможность получить дополнительные компетенции, а населению – бесплатную юридическую помощь», – подчеркнул Александр Козловский, поблагодарил студентов за их активную жизненную позицию и вручил им благодарственные письма и подарки от партии «Единая Россия».



Напомним, центр юридической помощи «Земляки» правозащитного центра партии «Единая Россия» создан в 2019 году по инициативе секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского. В рамках работы центра бесплатная юридическая помощь по различным правовым вопросам оказывается пенсионерам, малоимущим гражданам, несовершеннолетним гражданам и их представителям, представителям НКО, а также лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.