Общество

Более чем на 1 млрд рублей приобрели сельхозтехнику в Псковской области в 2020 году

Сельхозтоваропроизводители Псковской области приобрели в этом году 230 единиц новой сельхозтехники и оборудования на общую сумму более 1 млрд рублей (152% к 2019 году). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору, об этом заявил председатель комитета Николай Романов на совещании по вопросу обновления парка сельхозтехники в регионе.

В лизинг приобрели сельхозтехнику и оборудование на сумму 401,7 млн рублей, через АО «Росагролизинг» - на сумму 137,5 млн рублей, в кредит - на сумму 138,6 млн рублей.

В рамках меры господдержки на техническое перевооружение в размере 40% от затрат сельхозтоваропроизводители области приобрели 146 единиц сельхозтехники и оборудования, в том числе 24 трактора и 3 кормоуборочных комбайна на общую сумму 340 млн руб.

За последние два года машинно-тракторный парк сельхозтоваропроизводителей региона обновился на 7,2%, в том числе парк тракторов - на 7,4%, зерноуборочных комбайнов - на 17,2%, кормоуборочных комбайнов - на 7,7%, прочей сельхозтехники - на 6,7%.

Совещание по вопросу обновления парка сельхозтехники Псковской области с участием сельхозтоваропроизводителей области, представителями Минпромторга России, банков и АККОР Псковской области «Псковский фермер» провел директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, который отметил положительную работу АПК области в этом направлении в 2020 году.