Общество

Путин одобрил переназначение Памфиловой на пост главы ЦИКа — СМИ

Президент России Владимир Путин принял решение о назначении Эллы Памфиловой на новый срок на должность главы Центризбиркома, сообщили источники «Ведомостей».

Новый состав ЦИКа должны назначить к марту 2021 года, срок начала процедуры не определен. По данным газеты, активные консультации по составу комиссии начнутся в конце 2020 года или начале 2021-го.

«Этот вопрос обсуждался на последней встрече с президентом 6 ноября, и ее переназначение - это личное решение Путина, оно принято»,— сказал собеседник «Ведомостей», близкий к ЦИК. Собеседник, близкий к администрации президента, подтвердил, что Памфилова с высокой вероятностью будет переназначена, поскольку это «удобный" председатель ЦИК, а «основные решения в этой сфере все равно принимают другие люди».

6 ноября президент на встрече с Эллой Памфиловой назвал «очень хорошим» результат работы ЦИКа на сентябрьских выборах. Глава Центризбиркома сообщила, что к 2022 году планируется создать цифровую платформу, которая заменит автоматизированную систему ГАС «Выборы». Кроме того, избирательные комиссии будут переведены «на абсолютно принципиально новые, сверхсовременные методы работы». Прорабатывается и система электронного голосования, сказала госпожа Памфилова.