Общество

Замглавы Пскова Сергей Гаврилов выразил соболезнования по поводу кончины Лидии Овсяковой

Заместитель главы города Пскова, депутат одномандатного избирательного округа №4 Сергей Гаврилов выразил глубокие соболезнования по поводу безвременной кончины директора Псковской школы-интенрната Лидии Овсяковой.

«Это был настоящий боец, прекрасный руководитель, добрый друг и человек с огромным сердцем. Светлая вам память, Лидия Викторовна», - отметил заместитель главы города.

Ранее сообщалось, что директор Псковской школы-интерната, заслуженный учитель России Лидия Овсякова скончалась от осложнений после коронавируса. О дате прощания и похорон будет известно позже.

Более 50 лет своей профессиональной деятельности Лидия Овсякова отдла детям, пройдя путь от молодой вожатой до опытного, целеустремленного, грамотного директора школы.