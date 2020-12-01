Общество

Лестницу к смотровой площадке в Родине восстанавливать не будут

Демонтированную лестницу, которая вела к реке Великой от участка, где еще в конце XVIII существовала смотровая площадка на Снетогорский монастырь, ставший в прошлом году объектом Всемирного списка ЮНЕСКО, восстанавливать не планируется.

Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в администрации сельского поселения «Завеличенская волость» Псковского района Псковской области.

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Демонтаж деревянной лестницы был произведен на основании акта осмотра, утвержденного решением комиссии, созданной администрацией сельского поселения «Завеличенская волость». «Комиссия признала ее аварийной и не подлежащей ремонту. В настоящее время обустройство новой лестницы в указанном месте не планируется», - рассказали в муниципалитете.

Из ответа на наш запрос следует, что ходатайство в комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия для признания смотровой площадки памятником культуры регионального значения органами местного самоуправления сельского поселения «Завеличенская волость» не подавалось. Главой сельского поселения Валерией Фоминой направлено письмо о даче разъяснений о порядке признания площадки объектом культурного наследия регионального значения.

Что касается возможностей благоустройства экс-смотровой площадки, то, по сообщению властей, в 2020 году администрацией сельского поселения совместно с жителями подана заявка в федеральную программу «Комфортная городская среда», а именно благоустройство части территории общего пользования по ул. Юбилейной и ул. Набережной в д. Родина, которая непосредственно прилегает к земельному участку со смотровой площадкой. На прилегающей территории к смотровой площадке проводятся работы по скашиванию травы, уборке мусора, уничтожению борщевика.

Добавим, что, по разъяснению администрации, смотровая площадка (земельный участок, на котором она расположена) с 1990-х годов по 2015 г. находилась в частной собственности, причем за все это время - около 20 лет - площадка не благоустраивалась.

Добавим, что до 2015 года собственник, который в настоящее время на общественных началах занимается проблемой обустройства смотровой площадки, неоднократно обращался в администрацию волости и Псковского района с заявлениями о благоустройстве этой площадки за счет бюджетных средств, но ему было разъяснено, что расходование бюджетных средств на объекты, принадлежащие частным лицам, является нецелевым, после чего он обратился в Управление Росреестра по Псковской области с заявлением об отказе от права собственности.

В 2015 году в силу закона земельный участок перешел в собственность муниципального образования «Завеличенская волость». «На период 2018 - 2021 г. работы по восстановлению смотровой площадки за счет средств бюджета поселения не запланированы в связи с наличием других обращений жителей волости о выполнении работ в сфере благоустройства территории и ограниченностью финансовых средств в бюджете поселения, - сообщили ПЛН. - Кроме того, сейчас вид на реку Великую и Снятогорский монастырь с этой смотровой площадки заслоняет дуб, которому более 60 лет, поэтому целесообразно было бы перенести эту площадку правее на земельный участок с КН:60:18:0061308:1207».

Собственником этого участка земли в настоящее время является все тот же общественник. Сейчас, по информации администрации поселения, этот участок, на котором ранее располагалась площадка для посетителей кафе, находится в неблагоустроенном запущенном состоянии, основание из бетонных плит проваливается. «На этом участке нет препятствий для визуального восприятия реки и монастыря, - считают в муниципалитете. - Но в таком случае финансирование благоустройства площадки за счет бюджетных средств будет невозможно».

Кроме того, по сведениям администрации Псковского района, в ноябре 2018 года проводилось собрание жителей деревни Родина, где жители высказались против обустройства смотровой площадки.