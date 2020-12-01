Общество

«Горводоканал» выразил соболезнования псковской школе-интернату в связи со смертью Лидии Овсяковой

Директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин выразил соболезнования семье, педагогам и учащимся Псковской школы-интерната в связи смертью директора образовательного учреждения, заслуженного учителя России Лидии Овсяковой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Лидия Овсякова

«Сегодня наш город, наш регион потрясла страшная весть – скончалась один из самых профессиональных педагогов Псковской области, один из самых заботливых директоров школ – Лидия Викторовна Овсякова», – отметил Константин Болотин.

«Псковская школа-интернат и лично Лидия Викторовна – большие друзья Горводоканала, – продолжил директор предприятия. – Мы всегда старались поддержать друг друга в решении самых разных социальных вопросов, поздравляли друг друга со всеми праздниками. Знаю не понаслышке, каким Лидия Викторовна была директором и педагогом: неравнодушным, очень добрым, верным традициям образования нашей страны».

«Все мы знаем, что большинство воспитанников Псковской школы-интерната - дети нелегкой судьбы, и проблему каждого ребенка, каждой семьи Лидия Викторовна пропускала через свое большое сердце. Не счесть, скольким она помогла, скольких подбодрила, скольким стала "второй мамой"», - сказал Константин Болотин.

«Ее кончина – невосполнимая утрата для очень многих псковичей. Мы навсегда запомним Лидию Викторовну светлым и добрым человеком, и ее имя для нас всегда будет ассоциироваться со словами "верность" и "забота"», - добавил он.