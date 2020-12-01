Общество

Терапевт предупредил о возможности тяжелых последствий после массовой вакцинации

Массовая вакцинация от коронавируса в России может привести к тому, что непривитые граждане при заражении будут переносить болезнь крайне тяжело. Об этом заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин, сообщает newsru.



«Переходя от одного вакцинированного человека к другому, COVID-19 каждый раз будет бороться с уже «натренированным» иммунитетом зараженного и, вероятно, все больше мутировать. Вирус сейчас легко переходит от одного носителя к другому, и все "ворота" для него открыты. По этой причине он пока что не особо мутирует. А когда россияне массово получат вакцину, COVID-19 будет попадать в организм с закрытыми "дверями". Он начнет подбирать "ключи" и "отмычки". Внутри клеток начнет происходить мутация генов, направленная на преодоление иммунного барьера. В конечном итоге такой вирус может стать очень опасным для людей, которые не получили вакцину», - пояснил Кондрахин.



Тем не менее вакцинацию в России нужно проводить, считает специалист. Если этого не сделать сейчас, в тяжелой форме коронавирусом могут переболеть намного больше людей.



Если сейчас вакцину получат примерно 70% россиян, у населения страны появится коллективный иммунитет. А это значит, что люди в принципе будут заражаться реже, хоть, возможно, и в более тяжелой форме, заявил Кондрахин.